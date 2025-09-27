Ankara 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık 10°C civarında seyredecek. Pazar günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor. Pazartesi günü hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 20°C civarına düşecek. Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları serinlik hissi yaratabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu hissedilecektir. Gün içinde ılıman bir hava bekleniyor. Sabahlara ve akşam üzerlerine kat kat giyinmek en iyi yaklaşım. Gün içinde ise hafif kıyafetlerle rahatlamak önerilir. Hava durumunun değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel tahminleri takip etmek de faydalı olacaktır.