İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ile Suriye Enformasyon Bakanı yaptığı görüşmede, Suriye’deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı. İletişim Başkanı Duran görüşmede, Suriye Hükümeti’nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye’nin desteğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

DURAN, TÜRKİYE’NİN İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Kalıcı istikrarın olmazsa olmaz şartı olarak tek devlet, tek ordu ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğunu; provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı iki ülkenin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
