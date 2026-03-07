Macaristan–Ukrayna hattında kriz! Zırhlı araçtan milyonlarca euro, dolar ve kilolarca altın çıktı

Ukrayna, Budapeşte’de Ukrayna’ya ait zırhlı banka aracına el konulduğunu ve 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı. Macaristan ise araçtan milyonlarca euro ve altın çıktığını duyurarak kara para aklama soruşturması başlattı. Gerilimin ortasında Viktor Orbán ile Kiev yönetimi arasındaki suçlamalar da sertleşti.

Konvoya eşlik eden yedi Ukrayna vatandaşının da tutuklandığı açıklanırken Macar yetkililer, gözaltına alınan Ukraynalıların istihbarat bağlantıları olduğunu ve paranın şüpheli bir kaynaktan gelmiş olabileceğini öne sürerken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Budapeşte'yi "rehin almak ve para çalmakla" suçladı.

Sybiha ayrıca, Macaristan'da önümüzdeki ay yapılacak seçimler öncesinde siyasi kazanç için skandalı uydurmakla suçladığı Rus yanlısı Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı da suçladı.

40 MİLYON DOLAR, 35 MİLYON EURO VE KİLOLARCA ALTIN…

Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi, 40 milyon dolar ve 35 milyon euro nakit para ile 9 kg altından oluşan sevkiyatla ilgili kara para aklama soruşturması başlattığını açıkladı. Tutuklananlardan birinin "eski bir Ukrayna istihbarat servisi generali" olduğunun altı çizildi.

UKRAYNA: RUTİN BİR YOLCULUK"

Ukrayna'nın devlet tasarruf bankası Oschadbank, Ukrayna'daki hava yolculuğu kısıtlamaları nedeniyle karayoluyla gerçekleştirilen "rutin bir yolculuk" kapsamında Avusturya ve Ukrayna arasında nakit ve altın taşıdıklarını açıkladı.

Ancak Orbán'ın siyasi direktörü Balázs Orbán, sevkiyat konusunda şüphelerini dile getirdi ve "Macaristan üzerinden zırhlı araçlarla nakit ve altın taşınması, meşru finansal işlemlerin genellikle nasıl işlediğine dair bir işaret değil. Asıl soru basit: Bu paranın arkasında kim var ve neyi finanse etmeyi amaçlıyor?" ifadesini kullandı.

El koyma olayı, Macaristan ve Slovakya'nın Kiev'i, Rusya'nın insansız hava aracı saldırısı sonucu hasar gören bir petrol boru hattının onarımını kasten geciktirmekle suçladığı doğalgaz tedariki anlaşmazlığının ardından geldi. Buna karşılık Orbán, Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını ve Ukrayna için ek 90 milyar euroluk krediyi veto etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Perşembe günü Orbán'a yönelik fiziksel bir tehdit gibi görünen bir açıklamayla kredi vetosuna yanıt vermişti.

Budapeşte'de şok etkisi yaratan açıklamalarında, "Umarız Avrupa Birliği'nde tek bir kişi bile 90 milyar avroluk yardımı engellemez. Aksi takdirde bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dillerinde onunla konuşsunlar" demişti.

7 KİŞİ MACARİSTAN'DAN SINIR DIŞI EDİLECEK

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, X'teki hesabından, Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresinin, Macaristan üzerinden nakledilen büyük miktarda para ve altın sevkiyatıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 7 Ukrayna vatandaşının geçmişlerini tespit ettiğini bildirdi.

Kovacs, operasyonun, Ukrayna Güvenlik Servisinin eski bir generali tarafından denetlendiğini ve askeri deneyime sahip kişilerce desteklendiğini tespit ettiğini aktardı.

Kovacs, bu bulgulara dayanarak söz konusu 7 kişinin de Macaristan'dan sınır dışı edileceğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sybiha, yaptığı açıklamada, ülkesinin devlet bankası Oschadbank’ın 7 görevlisinin, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de "sebebi açıklanmayan gerekçeyle" gözaltına alındığını bildirmişti.

Oschadbank çalışanlarının 2 özel araçla Avusturya ile Ukrayna arasında düzenli olarak para ve değerli eşya taşıdıklarını aktaran Sybiha, Macaristan’ın söz konusu kişileri "rehin aldığını ve paraya el koyduğunu" iddia etmişti.

