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Ankara 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Ankara 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. Cumartesi günü sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklık 14°C'ye düşecek. Pazar günü sıcaklıklar 23°C'ye gerileyecek. Bu, daha serin bir hava bekleniyor. Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler, vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması sağlamak da önem taşır.

Serin günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle uygun giyinmek gerekir. Bu, soğuk algınlıklarını önlemek açısından önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparken, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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