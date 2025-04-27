Ankara 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Nisan Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında tahmin ediliyor. 29 Nisan Salı günü hava bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 4°C olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gün içerisinde güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almak önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Sıcaklıkların sabah ve akşam saatlerinde düşebileceğini göz önünde bulundurarak, uygun giyim ve güneş koruması almak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.