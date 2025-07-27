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Ankara 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Ankara 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava koşulları oldukça sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 19°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 41°C'ye çıkması bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü de sıcaklık 41°C seviyelerine ulaşacak. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 40°C civarında olacağı düşünülüyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına yol açabilir.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmak için faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı gereklidir. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Sıcakların olumsuz etkilerini azaltmak için bu önlemler alınmalıdır. Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için risk teşkil edebilir. Bu grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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