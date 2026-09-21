HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı

Kilis’in Polateli ilçesinde bulunan tarihi Ravanda Kalesi’ne gelen genç, direğe dolanan Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanıp bayrağı düzeltti. Gencin bayrak sevgisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı

Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi’ni ziyaret eden Ahmet Kuş, direğe dolanmış halde bulunan Türk bayrağını gördü. Bayrağı düzeltmek isteyen vatandaş, ayakkabılarını çıkararak direğe tırmandı. Kuş, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Ahmet Kuş yaptığı davranışın Türk bayrağına duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyledi.
Kuş, "Bence tüm Türk gençlerinin yapması gerek. Çünkü bayrağa olan bir sevgimiz var. Ben onu düzeltmeseydim hiç içime sinmeyecekti" diye konuştu.

Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı 1

Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı 2

Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı 3

Türk bayrağını düzeltmek için direğe tırmandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirildiAlevi-Bektaşi Danışma Kurulu Bakan Ersoy başkanlığında gerçekleştirildi
Karabük’te tünelde tehlikeli sollama kameraya yansıdıKarabük’te tünelde tehlikeli sollama kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:
Türk bayrağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.