Ankara 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 32°C'ye çıkacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Artan sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk taşıyabilir.

Aşırı sıcaklar, sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş çarpması ve dehidrasyon gibi durumlar görülebilir. Bu yüzden öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda kalmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek gereklidir. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur.

Hassas grupların su tüketimini artırmaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak ve gerektiğinde tıbbi yardım almak gereklidir. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Bu, sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olur.