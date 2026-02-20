Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla UFO ve dünya dışı yaşam konusunu yeniden küresel gündeme taşıdı. Trump, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılması için süreci başlatma talimatı vereceğini açıkladı.

Kamuoyunun bu konulara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Trump, ABD Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam iddialarıyla bağlantılı tüm resmi belgelerin tespit edilmesi ve açıklanması yönünde talimat vereceğini ifade etti. Açıklama, yıllardır tartışılan “gizli UFO dosyaları” iddialarını yeniden alevlendirdi.

Trump yaptığı açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, UAP ve UFO’lar ile bağlantılı resmi belgeleri ve bu son derece karmaşık, ancak ilginç ve önemli konulara ilişkin diğer bilgileri tespit etme ve kamuoyuna açıklama sürecini başlatma talimatı vereceğim" dedi.



