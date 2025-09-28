HABER

Ankara 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarında gerçekleşecek.

Gece saatlerinde ise sıcaklık 16°C seviyelerinde olacak. Bu durum, sonbaharın başlangıcına uygun bir hava koşulunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında hafif bir düşüş beklentisi var. 29 Eylül Pazartesi en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük ise 10°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava daha serin ve parçalı bulutlu hale gelecek. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklıklar düşüş gösterecek. Gündüz 13°C, gece 8°C seviyelerine inebilir. Bu durum, sonbaharın etkisini belirgin hale getirecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yağmurluk veya şemsiye bulundurmakta yarar var. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarının zayıfladığı saatlerde korunmak önemlidir. Ultraviyole ışınlarına karşı önlemler almak cilt sağlığı için gereklidir. Hava koşullarına bağlı trafik ve yol durumunu kontrol etmek plan yapmak için kolaylık sağlar.

