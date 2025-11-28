HABER

Ankara 28 Kasım Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 28 Kasım 2025'te hafif yağmurla kaplı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4.8°C ile 10.2°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi ise bulutlu bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 4.6°C ile 12.5°C arasında ölçülecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmurlar bekleniyor. Bu dönemde soğuk ve nemli hava koşullarında uygun giyinmek, kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Rüzgarlı havalarda rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Ankara'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurlarla kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4.8°C ile 10.2°C arasında değişecek. Nem oranı %71 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19.6 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:47, gün batımı 17:25 olarak hesaplandı.

29 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 4.6°C ile 12.5°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hafif çiseleyen yağmurların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 6.9°C ile 11.9°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü ise bulutlu hava hakim olacak. Ancak yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve nemli olacak. Bu nedenle vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkili olabileceği unutulmamalıdır. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak vücut ısısını korumaya yardımcıdır.

Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken görüş mesafesinin azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

hava durumu Ankara
