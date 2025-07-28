Ankara 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz sıcaklık 42°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 41°C, 30 Temmuz Çarşamba günü ise 40°C civarında olacak. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 36°C'ye gerileyecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Yüksek sıcaklıklar, sağlık açısından risk oluşturabilir. Kalp ve damar hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha hassas olabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak da gereklidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler, şapka kullanmak ve güneş kremi sürmek cilt koruması açısından faydalı olacaktır.

Sıcak hava, orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak önemlidir. Su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılması da bu dönemde büyük önem taşır.

Yüksek sıcaklıklara bağlı olarak enerji tüketiminin artacağı unutulmamalıdır. Klima ve fan gibi cihazların kullanımında enerji verimliliğine dikkat etmek, hem bütçe dostu hem de çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.