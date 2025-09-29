Ankara 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde 17°C civarında açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Hava az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C'ye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C'ye gerileyecek. Az bulutlu bir hava gözlemlenecek.

Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat hızında esecek. Gündüz rüzgarın hızı 13 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 18 km/saat'e yükselecek. Gece rüzgar hızının 11 km/saat olması bekleniyor. Nem oranı sabah %65 olacak. Gündüz %31, akşam %51 ve gece %76 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah 894 hPa seviyesinde başlayacak. Gündüz 893 hPa, akşam 894 hPa ve gece ise 894 hPa olacak.

30 Eylül Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 21°C ile 8°C arasında değişecek. 1 Ekim Çarşamba günü çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık yine 21°C ile 8°C arasında olacak. 2 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında seyredecek.

3 Ekim Cuma günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 25°C ile 12°C arasında olacak. 4 Ekim Cumartesi günü çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 24°C ile 10°C arasında olacak. 5 Ekim Pazar günü bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 27°C ile 9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.