Ankara 30 Eylül Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında olacak.

Gece sıcaklık 10°C'ye kadar düşecek. Bu dönemde hava genellikle ılıman ve rahatlatıcıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Ekim Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20°C, gece ise 10°C civarında olacak. 2 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 22°C'ye kadar yükselecek. 3 Ekim Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. 4 Ekim Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 11°C olacak. 5 Ekim Pazar günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 6 Ekim Pazartesi günü de bol güneş ışığı altında 23°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 4 Ekim Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek de önemlidir. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C arasında değişecek. Akşamları ise 10-15°C civarında olacaktır. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek iyi bir fikirdir. Bu şekilde, gündüzün sıcaklığından ve akşamın serinliğinden korunabilirsiniz.

