Ankara 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklık 35°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 24 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %54, akşam ise %67 seviyelerinde olacak.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 33°C, 2 Eylül Salı günü ise 32°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir.

