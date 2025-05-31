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Ankara 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 31 Mayıs Cumartesi hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Ankara 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olacak. Bu durum, yaz aylarının yaklaşmasıyla hava koşullarının daha değişken hale geldiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme yaşanacak. 1 Haziran Pazar günü, gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. 2 Haziran Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 22°C'ye kadar yükselecek. 3 Haziran Salı günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği günlerde, açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak da önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek gerekir. Bol su içmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Ankara'nın iklimi, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi ve yağışların azalmasıyla karakterizedir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak gerekir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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