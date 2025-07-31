Ankara 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak. Yüksek sıcaklıklar ve hafif yağmurlar ön görülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Nem oranı %46 civarında tahmin ediliyor.

1 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığının 35°C civarında olması öngörülüyor. Hafif yağmurların görülmesi bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 34°C civarında seyretmesi, hafif yağmurların devam etmesi düşünülüyor. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 33°C civarında olması ve hafif yağmurların sürmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması önemlidir. Zaman zaman hafif yağmurlar görülecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmeli. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, bol su tüketilmesi gereklidir. Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Gerekli önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun hareket ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.