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Ankara 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Ankara'da hava durumu aralıklı yağışlarla geçecektir.

Ankara 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, aralıklı yağışlarla geçecektir. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişecektir. Sabah ve akşam saatlerinde yağışların yoğunlaşması beklenmektedir.

6 Mayıs Salı günü hava koşulları kötüleşecektir. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında olacaktır. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için olumsuz koşullar yaratabilir.

7 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağışlar devam edecektir. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında seyredecektir. Trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.

8 Mayıs Perşembe günü hava koşulları biraz iyileşecektir. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında olacaktır. Ancak, iyileşme kısa süreli olabilir.

9 Mayıs Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden etkili olacaktır. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında tahmin edilmektedir. Bu durum, açık hava etkinliklerini planlayanlar için olumsuz etki yaratabilir.

10 Mayıs Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecektir. Sıcaklıklar yine 14°C ile 21°C arasında olacaktır. Tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği söz konusudur. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında uygun yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Trafik ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için planlamalarını buna göre yapmaları önemlidir. Tarım faaliyetleri yürütenlerin yağışların etkisini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önerilir. Hava durumunu sürekli takip etmeleri de önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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