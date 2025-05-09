Ankara 9 Mayıs Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da, 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacaktır. Bu değerler Mayıs ayı için tipik kabul edilir. Genel olarak rahat bir hava koşulu sunmaktadır.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacaktır. Pazar günü, 11 Mayıs, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülmektedir. Bu günün gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacaktır. Pazartesi günü, 12 Mayıs, kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 5°C civarında olacaktır.

Mayıs ayı, Ankara’da genellikle ılıman ve değişken hava koşullarıyla karakterizedir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 20-25°C arasında, geceleri ise 5-10°C seviyelerinde seyreder. Ay boyunca yağış ihtimali %21 civarındadır. Yağışlar genelde kısa süreli sağanaklar şeklinde görülmektedir.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarında, özellikle hafta sonu ve Pazar günü yağış ihtimali artmaktadır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek de faydalıdır. Bu şekilde sağlığınızı korur ve planlarınızı esnek bir şekilde yapabilirsiniz.