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Ankara Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren olay... Savcı şifresiyle UYAP sistemine girip dosyaları kapatmış! Zabıt katibi tutuklandı

Ankara Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ndeki (UYAP) hesabına girerek, hakkında soruşturma olan bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, zabıt katibinin usulsüz işlem yaptığı dosyalardaki kararları kaldırırken, şüpheli "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

Ankara Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren olay... Savcı şifresiyle UYAP sistemine girip dosyaları kapatmış! Zabıt katibi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt katibi A.Y'nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve "dosya takibi" yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Zabıt katibinin Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı, noter işlemlerini incelemeye aldı.

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"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA" İBARESİ DÜŞMÜŞ

Şüpheli A.Y'nin görevli olduğu dönemde "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen soruşturma dosyalarını tekrar değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı.

İncelemeler sonucunda A.Y'nin, savcıların UYAP'taki hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.

USULSÜZ KARARLARIN TAMAMI KALDIRILDI

Zabıt katibinin usulsüz verdiği kararların tamamını kaldıran başsavcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, soruşturma aşamasında da yurt dışında olduğu anlaşılan bazıları hakkındaki yakalama kararının devam ettiği belirtildi.

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TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan şüpheli A.Y'nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını, kararları da kendisinin onayladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrol ve denetimini ortadan kaldırmak için de sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul ettiği ifade edildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
UYAP Savcı Ankara Adliye
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