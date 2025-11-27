HABER

Ankara bu gelişmeyi konuşuyor: Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkındaki iddia üzerine Mansur Yavaş'tan hamle

Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan yeni bir hamle geldi. Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkındaki soruşturma izniyle ilgili iddia üzerine suç duyurusunda bulundu.

Hazar Gönüllü

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesinin yankıları sürüyor.

MELİH GÖKÇEK VE OSMAN GÖKÇEK İDDİASI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu’yla görüştükleri; bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları iddiası ortaya atıldı.

YAVAŞ'TAN SUÇ DUYURUSU GELDİ

Yavaş bu iddia hakkında harekete geçerek Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

Bakanlık, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.

YAVAŞ KARARA İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Mansur Yavaş, hakkında verilen soruşturma izni kararına itiraz ederek dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunmuştu.

