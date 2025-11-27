HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dünya Türkiye'deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara'da başladı

Dünyanın gözünü Türkiye'ye çeviren tarihi ziyaret başladı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Papa'nın durakları sırasıyla Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Papa'nın daha sonra ziyaret edeceği İznik'te de heyecan büyük.

Dünya Türkiye'deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara'da başladı

Türkiye bugün Papa 14. Leo'yu ağırlıyor. Papa'yı taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa 14. Leo, havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer tarafından karşılandı.

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 1

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 2

ANITKABİR'İ ZİYARET EDİYOR

Papa 14. Leo'nun ilk durağı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 3

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 4

İZNİK HALKI PAPA 14. LEO’YU BEKLİYOR

Papa 14. Leo daha sonra Hıristiyanlık tarihinde en önemli yerlerden biri olan 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı dolayısıyla Papa 14’üncü Leo, Bursa’nın İznik ilçesine gelip, Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek.

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 5

İHA'nın aktardığına göre; İznik’te tarihi ziyaret öncesi hazırlıklar tamamladı. Özellikle Bazilika ören yerinde ve karşılama alanında hummalı ve titiz bir çalışma gerçekleşti. İlçe merkezinde temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılırken program için hazırlanan alanlar özel olarak temizlendi ve hazırlandı. Ziyaret öncesi ilçe genelinde yoğun turist akını gerçekleştirilirken oteller aylar öncesi yapılan rezervasyonlarla kapasitelerini doldurdu.

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 6

İZNİK HALKI MİSAFİRPERVERLİK GÖSTERMEK İÇİN HAZIR

Hazırlıkların sona yaklaştığı İznik’te, dünyanın en önemli inanç turizmi noktalarından olması için sürdürülebilir turizm çalışması yürüttüklerini söyleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bir haftadır ilçemizde yoğun bir çalışma var. Yoğun çalışmalarımızın neticesinde bugün ana hazırlıklar bitmiş olacak. Bazilika’da temizlik çalışmaları başladı. Bu akşamdan itibaren şehir misafirine hazır duruma gelmiş olacak. İznik çok önemli bir merkez, tarihi, çinisi, kültürü ve doğasıyla hepsinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri. Burada çok önemli bir olay var. Milattan sonra 325 yılındaki konsil toplantısı İznik’e farklı bir anlam yüklüyor. Bu da İznik’in inanç turizminde uluslararası bir marka olma yolundaki en önemli adımı yarın atacağız. Bundan sonraki beklentilerimiz, İznik’in Türkiye’nin ve dünyanın en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmasında çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaları sürdürülebilir olması için devam ettireceğiz. Biz ev sahibiyiz ve misafirler bizler için çok değerli. Onlara en iyi misafirperverliği göstermek için halkımız da hazır. Yarınki kalabalık sayısal olarak bir günlük bir kalabalık olabilir ama bundan sonrası için tüm dünyadan gelen insanların fazla olması konusunda sürdürülebilir bir turizm hareketi sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 7

PAPA ZİYARETİ ÖNCESİ OTELLER AYLAR ÖNCESİNDEN DOLDU

Otel kapasitelerinin aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla dolduğunu kaydeden Turizm İşletmecisi Deniz Akbulut, "Otelimize aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı. Geneli İstanbul’dan gelen yerli turistlerimiz, bir iki odamızda sadece yurt dışından gelen turistlerimiz var. Papa ziyareti sonrası da yaklaşık iki haftalık doluluğumuz devam ediyor. İnsanların buraya önemli bir ilgisi var. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Odalarımız tamamen dolu, hepsi Papa’nın gelişinden dolayı yarını bekliyorlar" dedi.

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 8

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 9

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 10

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 11

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 12

Dünya Türkiye deki bu görüntüleri takip ediyor: Papa 14. Leo tarihi ziyareti Ankara da başladı 13Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcular birbirine girdi! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldıKuyumcular birbirine girdi! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Araç sürücülerine "Beyaz sirke kullanın" önerisiAraç sürücülerine "Beyaz sirke kullanın" önerisi

Anahtar Kelimeler:
Papa Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.