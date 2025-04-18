Ankara bu olayı konuşuyor! Milyonlarca liralık iddianın odağında milletvekili danışmanları ve medya patronu var: ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

Meclise uzanan milyonluk vurgun iddiasında taraflar birbirini suçladı. İddia büyük! Aralarında milletvekili danışmanlarının da olduğu onlarca mağdur olduğu belirtiliyor. Vurgunun ise sadece 3 kişiden bile 30 milyon lira olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre mecliste vekil danışmanlığı yapan iki kız kardeşle önce dostluk kurdular. Onların güvenini kazandıktan sonra da parça parça paralarını aldılar. Hatta onların ailelerine kadar uzanan bir borç silsilesi meydana çıktı.

Milletvekili danışmanı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“6 milyon düzeyinde dolandırıldık. Ben hani yalan olduğunu söylemek istiyorum bunun. Bize borç alacak ilişkisi kurdu. Hatta WhatsApp ifadelerine de hep borç alacak yazmış ki bu alacak davası olsun. Soruşturma düşsün, yargılanmayalım diye ama diğer mağdurları kar vadiyle kandırmıştı. ‘40 bin lira ihtiyacım var. Hemen 3 gün sonra göndereceğim’ dedi. Sonra 100, 150 oldu. 150, 200 oldu. Ama hep gününden önce ödedi ve gönderirken de 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira fazla attı hep.”

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLEN MEDYA PATRONU DA KONUŞTU

Medya patronu ise hakkında ki iddiaları reddederek “Bunların faizci, fırsatçı olduklarını kabul etsinler, ödeyim. Tefeciler ofisime dadanmış. 40 milyona yakın da ödemeyi kapatmışım. Bunlar sınır tanımayanlar, suç örgütü, bunlar ahlaksız. Ben niye neyin kar vadini yapabilirim” şeklinde kendisini savundu.

Milletvekili danışmanının annesi de kızının ısrarı ile mağdurlar arasına karıştığını belirterek “Hastalandım ben iğne, ilaç kullandım aylarca. Kızımı kırmamak için çektim kredi 200 bin lira onu da birkaç taksitini ödedi, ondan sonra bıraktı” dedi.

KARDEŞİNİ DE DOLANDIRMIŞ! “HİÇ KİMSE GÜÇ YETİREMİYOR ABİME”

TBMM’de üç milletvekili danışmanının da mağdurlar arasında olduğu belirtilirken iddiaya göre medya patronu mecliste vekil danışmanlığı yapan kardeşini de dolandırmış. Milletvekili danışmanı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği medya patronu için “Erkek kardeşi mecliste çalışıyor dedi ki beni de ‘7 milyon dolandırdılar. Hiç kimse güç yetiremiyor abime’ dedi.” şeklinde konuştu.

MAĞDURLARIN SAYISININ 22’Yİ BULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan mağdurların sayısının 22'yi bulduğu vurgunun miktarının ise 100 milyonlara ulaştığı da iddialar arasında. Çiftin yanlarında çalışanları ve onların yakınlarını da kar vaadiyle dolandırdığı öne sürülürken eski bir çalışanın dayısı da yeğenin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Yeğenimden işte para talep ediyorlar. ‘Para kazandıracağım, kar payı vereceğim’ diyerekten bu şekilde toplamda 15 milyon 900 bin lira bu malum kişilere yeğenim para veriyor.”

“BİZ HOLDİNG MİYİZ, BEN GAZETECİYİM” DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Suçlamaların odağındaki medya patronu ise hiç kimseye bir borcunun olmadığını belirterek “Benim 30 lira bile borcum yok! Bak benim 30 kuruş borcum yok” dedi ve iddiaları reddederek karşı tarafı suçladı: “Bu alçakların, aşağılık tefeci, faizcilerin yüksek gelir, faiz… Biz kimiz; holding miyiz, neyiz ben gazeteciyim.”

Medya patronunun eşi de suçlamalar karşısında yaptığı açıklamasında “Dolandırıcılıkla suçluyorlar ama tamamen tefecilik yaptılar para verip üzerine faiz istediler. Nakit istediler, çok fazlasını istediler” dedi.

Suç duyurusunda bulunan mağdurlar ise iddianamenin bir an önce hazırlanmasını ve çiftin dolandırıcılıktan yargılanmasını istiyor. (Kaynak: ATV Haber)