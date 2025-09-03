Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tır alev aldı

Olay, Ankara çevre yolu Yuva köy mevkiinde meydana geldi. ABB’ye ait, geri dönüşüm malzemelerini taşıyan bir tırın dorsesinde yangın çıktı. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiğin patlaması sonucu tırın dorsesi alev aldı. Aracı emniyet şeridine çeken şoför, kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında muhtemel bir faciadan dönüldü. Yangında tırın tekeri zarar görürken, sürücü kısa süreli müdahalenin ardından yoluna devam etti.

Olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

(İHA)