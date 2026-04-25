Ankara'da 1 kişi öldürülmüştü: 7 şüpheli tutuklandı

Keçiören ilçesinde 22 Nisan'da Kamil Ocak Mahallesi'ndeki Emirdağ Sokak üzerinde bulunan inşaat firmasına motosikletli şahıslar tarafından silahla ateş açılmış iş yerinde bulunan Erdal P. hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda "Tasarlayarak kasten öldürme" olayına karışan 9 şahıs tespit edildi.

ANKARA'DAKİ CİNAYETLE İLGİLİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahısların olaydan sonra terk ettikleri motosiklet ile olayda kullandıkları ve metruk bir bina içerisine gömdükleri 2 adet tabanca, tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.T., C.Ö., B.I., E.D., B.K., F.K., O.B., M.K. ve S.I. isimli 9 şüpheli Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sonrası savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır