HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da 1 liraya satılan tavuk döner ve ayrana vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara Keçiören’de bir döner dükkanında, açılışa özel 1 liraya ekmek arası tavuk döner ve ayran satıldı. Vatandaşların yoğun ilgiliyle karşıladığı kampanyada gün sonuna kadar 3 ila 5 ton arasında döner satışı yapılacağı bekleniyor.

Ankara’da 1 liraya satılan tavuk döner ve ayrana vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara Keçiören’de bulunan bir dönercide açılışa özel 1 liraya ekmek arası tavuk döner ve ayran kampanyası yapıldı. Aynı kampanyanın geçmiş dönemlerde de uygulandığı kampanyada vatandaşlar yoğun katılım gösterdi ve izdiham oluştu. Keçiören Belediye Başkanı Emir Can Tunç’un da katıldığı etkinlikte gün sonuna kadar 3 ila 5 ton arasında tavuk döner satışı yapılacağı tahmin ediliyor.

Ankara’da 1 liraya satılan tavuk döner ve ayrana vatandaşlardan yoğun ilgi 1

"YETMEZSE STOĞUMUZ VAR"

İşletme sahibi Gökhan Yurtsever, dönere beklediklerinden fazla ilgi olduğunu ve başka yerlerden de gelen olduğunu belirterek, "1997 yılından beri hizmet ve gıda sektöründeyiz. Bu mahallemizde de diğer şubelerimiz gibi açılış gününe bir lira satış fiyatıyla başladık. Böyle bir kalabalığı bekliyorduk zaten, yoğun olması da gayet normal diye düşünüyoruz, hazırlıklıyız. Yeterince ürünümüz de var. Müşteriler erkenden döner almak için yoğunluk oluşturunca izdiham oluştu. Yoksa herkese yetecek kadar ürünümüz var.

Ankara’da 1 liraya satılan tavuk döner ve ayrana vatandaşlardan yoğun ilgi 2

Halkın ilgisinden çok memnun kaldık. Gerçekten burada da bizi istiyorlarmış. Biz de çok sevindik böyle olmasına, umarım bundan sonra tekrar gelirler. Beklediğimizden fazla ilgi oldu. Başka yerlerden de gelen var. Sadece bu semtin insanı değil. Ondan dolayı biraz fazla müşterimiz geldi ama umarım kazasız belasız atlatacağız. Üç ton tavuk eti dağıtacağız bugün. Yetmezse stoğumuz var, beş ton da olabilir. Sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Ankara’da 1 liraya satılan tavuk döner ve ayrana vatandaşlardan yoğun ilgi 3

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil yayalara çarpıp refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralıOtomobil yayalara çarpıp refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı
Ordu’da seyir halindeki otomobil alev aldıOrdu’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Ankara döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.