HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da 11 bin 250 kilo kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde köfte üretimi yapan 3 işletmeye düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bulunan 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 11 bin 250 kilo kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi

Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Yeşiltepe Mahallesinde köfte üretimi yapılan işletmelerde insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde et ve tavuk ürünü bulundurulduğu tespit edildi.

Ankara’da 11 bin 250 kilo kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi 1

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

3 köfte üreticisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinası ele geçirildi. Ayrıca bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye el konuldu. Numuneleri alınan bu ürünler imha edildi.

Ankara’da 11 bin 250 kilo kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi 2

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlem yapıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kirk suikasti nedeniyle ABD'de bayrakları yarıya indirildiKirk suikasti nedeniyle ABD'de bayrakları yarıya indirildi
Otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ankara tavuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.