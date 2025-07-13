HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da 26 katlı binada yangın paniği

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada yangın çıktı, binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da 26 katlı binada yangın paniği

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ankara da 26 katlı binada yangın paniği 1

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

Yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bazı vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ankara da 26 katlı binada yangın paniği 2

Yangında birden çok kişi ise dumandan etkilenerek ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkiz kardeşlere av tüfeği ile ateş edildi: 1 ölü, 1 yaralıİkiz kardeşlere av tüfeği ile ateş edildi: 1 ölü, 1 yaralı
3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen duyurdu

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet

Acılı baba: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım"

Acılı baba: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım"

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.