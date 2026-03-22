HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesi E-90 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Olay, İstiklal Mahallesi E-90 karayolu Ankara istikameti Eskişehir yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem K. idaresindeki 19 AFB 188 plakalı araç, önünde seyreden Ergün P. kontrolündeki 06 EZS 580 plakalı araca arkadan çarptı.

POLATLI'DA ZİNCİRLEME KAZA

Agah K.'nin kullandığı 06 BNB 648 plakalı araç ile Göksel Evsen yönetimindeki 10 RK 210 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada sürücü Adem K. ile araçta yolcu olarak bulunan Büşra D. ve Asil D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Polatlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.