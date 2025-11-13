HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ankara’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara’da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafes avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı: 20 bin TL cezaKafes avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı: 20 bin TL ceza
Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralıKütahya'da trafik kazası: 7 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.