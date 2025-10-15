HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ankara'da 6 milyon dolarlık operasyon! 17 ve 18'inci yüzyıldan kalmaymış...

İçerik devam ediyor

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen el yazması kitapların değerleri dudak uçuklatacak cinsten... 17 ve 18'inci yüzyıldan kalma oldukları tespit edilen 13 adeta İbranice kitabın piyasa değerinin 6 milyon dolar olduğu belirtildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 6 milyon dolar olduğu tespit edilen eserler ele geçirildi. İşte o eserler!

Ankara da 6 milyon dolarlık operasyon! 17 ve 18 inci yüzyıldan kalmaymış... 1

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİRİLDİ

Tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu.

Ankara da 6 milyon dolarlık operasyon! 17 ve 18 inci yüzyıldan kalmaymış... 2

DEĞERİ TAM 6 MİLYON DOLAR

Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi. Kitapların 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi.

Ankara da 6 milyon dolarlık operasyon! 17 ve 18 inci yüzyıldan kalmaymış... 3

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

Ankara da 6 milyon dolarlık operasyon! 17 ve 18 inci yüzyıldan kalmaymış... 4

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YouTube video oynatıcısını yeniliyor: İşte tasarımıYouTube video oynatıcısını yeniliyor: İşte tasarımı
Havalar soğudu, talep arttı: Bronşit, zatürre ve astıma iyi geliyor!Havalar soğudu, talep arttı: Bronşit, zatürre ve astıma iyi geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Ankara tarihi eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.