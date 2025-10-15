Ankara'da 6 milyon dolarlık operasyon! 17 ve 18'inci yüzyıldan kalmaymış...

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 6 milyon dolar olduğu tespit edilen eserler ele geçirildi. İşte o eserler!

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİRİLDİ

Tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu.

DEĞERİ TAM 6 MİLYON DOLAR

Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi. Kitapların 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

