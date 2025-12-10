HABER

Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak haber! El konuldu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından "Rus gölge filosuna ait olduğu" iddia edilen bir geminin Odessa'daki bir limanda el konulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada "Gemide yapılan aramada, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altında olan bölgelerindeki limanlara yasa dışı girişin kanıtlarını içeren sefer planları, kılavuz kartları, harita malzemeleri ve telsiz iletişim kontrol kayıtları bulundu." dedi.

SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna tarım ürünlerini yasa dışı olarak taşıdığı gerekçesi ile Odessa'nın ticari limanında bir geminin durdurulduğu ve el konulduğu belirtildi.

GEMİ ALIKONULDU

Geminin "Rus gölge filosuna" hizmet ettiği ve Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yük taşıdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SBU yetkilileri, Rusya kontrolündeki bir kuru yük gemisini Odessa'nın ticari limanında tespit etti. Gemi, bir Afrika ülkesinin bayrağı altında, bir parti çelik boru ihraç etmek üzere limana yanaşmıştı. Tam kapsamlı (Rusya-Ukrayna) savaştan önce geminin Rusya Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda tarım ürünlerini yasa dışı olarak ihraç etmek için en az 7 kez Sivastopol'a (limanına) girdiği öğrenildi."

Söz konusu geminin, Ocak 2021 sonuna doğru Kırım'dan Kuzey Afrika'ya yaklaşık 7 bin ton tahılı yasa dışı olarak taşıdığı aktarılan açıklamada, "Geminin alıkonulduğu sırada kaptan ve diğer 16 mürettebat üyesi gemideydi, bunlardan hepsi Orta Doğu’nun farklı ülkelerinin vatandaşlarıdır." ifadesi yer aldı.

"KONTROL KAYITLARI BULUNDU"

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemide yapılan aramada, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altında olan bölgelerindeki limanlara yasa dışı girişin kanıtlarını içeren sefer planları, kılavuz kartları, harita malzemeleri ve telsiz iletişim kontrol kayıtları bulundu. Güvenlik Servisi'nin belgelerine göre, gemi, Ukrayna Varlıkların Soruşturulması ve Yönetimi Ajansı'na (ARMA) devredilmek üzere ele geçirildi."

Açıklamada, gemi sahibinin de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin yaptırımlar listesinde yer aldığı belirtildi.

