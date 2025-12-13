HABER

Ankara'da 8 bin 100 sahte gıda takviyesi ile 5 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'da sahte ürün ve sahte içki ticaretine yönelik operasyonlarda 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ile 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesinde M.T.R. isimli şüphelinin kaldığı otel odasına baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada; 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahte içki operasyonunda da Ankara'dan İzmir'e etil alkol sevkiyatı yapıldığı tespit edilen araç, dün saat 22.30 sıralarında durdurularak arama yapıldı. 5 ton etil alkol ele geçirilirken, araçta bulunan H.M. ve C.M. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ankara sahte alkol
