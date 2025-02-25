HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da acı olay! Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu

Ankara'da acı olay! Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu

25.02.2025 19:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybedenlerin doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Ankara'da acı olay! Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında oturan aileden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

a2

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDULAR

Ekipler, H.A. (74) ve A.A (72) ile H.A.'yı (43) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 kişinin doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

a3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Konya Valiliği açıkladı: Bir polisimiz şehit olduKonya Valiliği açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Ankara doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu!

Gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu!

Ankara'da buluştular! İmamoğlu ve Yavaş'tan sürpriz ziyaret

Ankara'da buluştular! İmamoğlu ve Yavaş'tan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.