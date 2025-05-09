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Ankara'da acı olay: Eski nişanlısının elinde bıçağı görünce balkondan atladı!

Ankara'da bir kadın ve eski nişanlısı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışmada kadın, eski nişanlısının eline bıçak alması üzerine korkudan balkondan atladı. Durumu ise ağır...

Ankara'da acı olay: Eski nişanlısının elinde bıçağı görünce balkondan atladı!

Ankara’nın Mamak ilçesinde evine gelen nişanlısının elinde bıçak olduğunu gören kadın, balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı.

ANKARA'DA ACI OLAY

TARTIŞMA BAŞLADI

Acı olay, geç saatlerde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Eski nişanlısının evine gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kadınla tartışmaya başladı.

ELİNDE BIÇAK GÖRÜNCE BALKONDAN ATLADI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadın, iddiaya göre eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu görünce balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI

Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara nişan bıçak
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