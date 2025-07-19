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Ankara'da aidat tartışması can aldı! Apartman yöneticisi öldürüldü

Ankara'da bina sakininden aidat isteyen apartman yöneticisi, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'da aidat tartışması can aldı! Apartman yöneticisi öldürüldü

Olay, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddialara göre, öğlen saatlerinde bina yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmasını istedi. S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. S.D. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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