Ankara'da akıllara durgunluk veren iddia: Gelininin darbettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Ankara'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Gelini tarafından darbedildiği iddia edilen yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da akıllara durgunluk veren iddia: Gelininin darbettiği yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Korkunç olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) darbetti.

İKİ HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye S., iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İFADELERİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyette ifadesi alınan koca F.S.'nin eşinin kendisini ve annesini sürekli darbettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Kaynak: İHA

Ankara
