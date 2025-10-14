HABER

Ankara'da Alman Birliği Günü kutlandı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman Birliği Günü'nün 35'inci yılı vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Büyükelçilikteki resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Almanya'nın Hessen eyaletinin Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, buradaki konuşmasında, Alman Birliği Günü'nü kutlayarak, Almanya'nın 35 yıl önce yeniden birleşmesinin dünya tarihi için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğun yüzyıllar boyunca güçlendiğini dile getiren Bozay, yakın zamanda Almanya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretlerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Bozay, ikili ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu aktararak, Türkiye'nin en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini vurguladı.

"AB üyeliğine aday bir ülke olarak, bölgesel ve küresel zorlukların giderek karmaşıklaşan yapısının, Türkiye-AB ilişkileri bakımından kapsamlı bir bakış gerektirdiğine inanıyoruz." diyen Bozay, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin oluşturduğu kayıp zamanları telafi etmek için Türkiye ve Almanya'ya sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Bakan Pentz de Almanya ve Türkiye'nin son yüzyılda yakın etkileşim içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve Türkiye kökenli insanlar olmasaydı, Almanya'nın yakın tarihi düşünülemezdi." dedi.

Hessen'in Avrupa'nın en güçlü eyaletlerinden biri olduğunu paylaşan Pentz, bunu Türkiye kökenli vatandaşlara borçlu olduklarını vurguladı.

Pentz, Almanya ile Türkiye’nin birlikte hareket ettiğinde zorluklara karşı daha güçlü duracağını ifade etti.

Büyükelçi Sorg da güvenlik mimarisinin büyük tehdit altında olduğunun altını çizerek, "Bu eğilimlerle karşı koymalı ve Türkiye gibi ortaklarımızla yakın işbirliği içinde menfaatlerimizi savunmalıyız." diye konuştu.

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının" ardından kıtada güvenliğin sağlanması, NATO'nun güçlendirilmesi ve Orta Doğu'da barışın sağlanması için yakın işbirliği içinde olduklarını dile getiren Sorg, Suriye'de istikrarın sağlanmasının önem arz ettiğini kaydetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

