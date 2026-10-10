Ankara'da anaokuluna silahlı saldırı! Kıskıvrak yakalandılar: 5 kişi tutuklandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde özel bir anaokulunun kapalı olduğu gece saatlerinde anaokulunu kurşunlayan şahıslar yakalanarak tutuklandı.

GECE ATEŞ ETTİLER, SABAH FARK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre 6 Ekim günü sabah açıldığında anaokulunun kapısına 4 el ateş edildiği fark edildi ve kovanlar bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan ele geçirildi. Olayın aydınlatılması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, ŞÜPHELİLERİN İZİ SÜRÜLDÜ

Gasp Büro Amirliği ekipleri olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntülerini, araç hareketlerini, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu toplanan bilgileri titizlikle incelendi. Saatler süren kamera çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantıları tespit edildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen; ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan şahıs H.D., olay sırasında araçta bulunan M.A.K., azmettirici olduğu değerlendirilen G.Ç. ve S.M. olmak üzere 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca olayda kullanılan silah bir ikametin çatısında ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.