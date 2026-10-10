Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlara hitap ederek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması çerçevesinde ortaya atılan iddialara ayıran Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin iddialarını gündeme getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında gündeme getirilen iddianın tamamen yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten Özel, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

ÖZEL: "ÖZÜR DİLERİM"

Özlale'nin iddiasının ardından sosyal medyada bir anda hedef haline gelen Bakan Göktaş'ın babasından bizzat özür dileyen Özel, "Mahinur Hanım, senin baban incindi, ellerinden öperim. Amcamdan ben özür dilerim." dedi.