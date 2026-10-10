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Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki konuşmasında, fon soruşturması iddialarında yaşanan isim karışıklığına değindi. Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür diledi. Özel, "Mahinur Hanım, senin baban incindi, ellerinden öperim." dedi.

Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi
Devrim Karadağ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlara hitap ederek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması çerçevesinde ortaya atılan iddialara ayıran Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin iddialarını gündeme getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında gündeme getirilen iddianın tamamen yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten Özel, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Özgür Özel, Bakan Göktaş ın babasından özür diledi 1

ÖZEL: "ÖZÜR DİLERİM"

Özlale'nin iddiasının ardından sosyal medyada bir anda hedef haline gelen Bakan Göktaş'ın babasından bizzat özür dileyen Özel, "Mahinur Hanım, senin baban incindi, ellerinden öperim. Amcamdan ben özür dilerim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Mahinur Özdemir Göktaş
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