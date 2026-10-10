Dükkanında bitmek bitmeyen çile: 2 yıldır başına gelmeyen kalmadı!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın eksi 2'nci katındaki iş yeri, yaşanan sorunlar nedeniyle işletmecisine zor günler yaşatıyor. Yaklaşık 7 yıl önce güzellik merkezi olarak kullanmak üzere kiraladığı dükkanda boruların patlamasından su baskınlarına, fare sorunundan yangına kadar birçok aksilik yaşandığı belirtiliyor.

Kanal D Haber Muhabiri Yağmur Yılman'ın özel haberine göre, yaklaşık 2 yıldır elektrik ve su sorunları nedeniyle iş yapamaz hale gelen işletme sahibi, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

SU BASKINLARI EŞYALARI KULLANILMAZ HALE GETİRDİ

Güzellik merkezinin işletmecisi Homerra Ferciv, dükkana ilk geldiğinde inşaat halinde olduğunu belirtti. İş yerinin bitişiğindeki kebapçının havalandırma sisteminin kendi dükkanından geçirildiğini söyleyen Ferciv, bu durumun zamanla koku sorununa yol açtığını ve müşterilerinin azaldığını ifade etti.

Sürekli yaşanan su baskınlarının da iş yerindeki eşyalara zarar verdiğini belirten Ferciv, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

“Çok çaresizim. Hiçbir şeyim kalmadı. Buraya geldim. İnşaat halinde aldım. Bu yan tarafın kebapçıydı. Onun havalandırmasını buradan geçirdiler. Dükkanın içine koku geldi. Yavaş yavaş müşterilerle azalmaya başladı. Hep su bastı, su bastı. Her bir şey paslandı. Mahvoldu eşyalarım. Ben devletimin yardımcı olmasını isterim.”

ELEKTRİK FATURALARI 20-30 BİN LİRAYA ULAŞTI

İş yerinde müşteri sayısı azalmasına rağmen elektrik faturalarının 20-30 bin lira seviyesinde geldiğini belirten Ferciv, durumdan şüphelenerek BEDAŞ'a başvurdu.

İddiaya göre iki dükkanın tek tapusu bulunuyor ve dükkanlardan birinin elektrik sayacı ortak alana bağlanmış durumda. Asansörlerin elektrik tüketiminin de bu sayaç üzerinden karşılandığı öne sürülüyor.

BİTİŞİKTEKİ KURU TEMİZLEMECİ DE MAĞDUR

Aynı binada, güzellik merkezinin yanındaki kuru temizlemeci de su baskınları nedeniyle benzer sorunlar yaşıyor. İşletme sahibi, su baskınlarının elektronik makinelerine zarar verdiğini ve zaman zaman hizmet veremediklerini belirtti.

Kuru temizlemeci yaşadıkları mağduriyeti, “Su baskınları oluyor. Elektronik makinalarımız zarar görüyor. Hizmet veremiyoruz yeri geliyor.” sözleriyle dile getirdi.