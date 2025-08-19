Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Gazeteci Timur Soykan’ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı görüntüler, infial yarattı. Soykan’ın paylaştığı videoya göre, 06 BCK plakalı bir araçtan inen kişi, tartıştığı şahsı sokak ortasında bacaklarından vurdu.

Görüntülerde, aracı kullanan kişinin Bucak aşireti mensubu olduğu iddia edildi. Silahlı saldırının ardından olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından ismi Memduh Bucak olarak geçen şahsın, şikâyet sonrası polis merkezine giderek teslim olduğu iddia edildi. Ancak aynı gün içerisinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.

İŞTE TİMUR SOYKAN'IN O PAYLAŞIMI: