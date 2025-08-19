HABER

Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Çiğdem Sevinç

Gazeteci Timur Soykan’ın paylaştığı görüntülerde, Bucak aşireti mensubu olduğu iddia edilen bir kişi, Ankara’da tartıştığı şahsı bacaklarından vurdu. Memduh Bucak olduğu belirtilen saldırgan, teslim olduktan sonra aynı gün serbest bırakıldı.

Gazeteci Timur Soykan’ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı görüntüler, infial yarattı. Soykan’ın paylaştığı videoya göre, 06 BCK plakalı bir araçtan inen kişi, tartıştığı şahsı sokak ortasında bacaklarından vurdu.

Görüntülerde, aracı kullanan kişinin Bucak aşireti mensubu olduğu iddia edildi. Silahlı saldırının ardından olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ankara da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu 1

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından ismi Memduh Bucak olarak geçen şahsın, şikâyet sonrası polis merkezine giderek teslim olduğu iddia edildi. Ancak aynı gün içerisinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.

İŞTE TİMUR SOYKAN'IN O PAYLAŞIMI:

Ankara da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu 2

