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Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

Ankara da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var 1

20 KİŞİ YARALANDI!

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Ankara da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var 2

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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