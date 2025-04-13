Ankara'da bir AVM'de down sendromlu çocuğu içeri almamışlardı! Meğerse daha önce de yapmışlar... Yasal süreç başlatıldı

Ankara'da bir AVM'de down sendromlu çocuk oyun alanına alınmayınca öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, işletmeyi ve çalışanları polis ekiplerine şikayet etti. Polis ekipleri mağdur çocuğun ailesine konuya ilişkin haber vererek işlemlere başladı. Bu olayın, oyun salonunda daha önce de yaşandığı öğrenildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU İŞLETMENİN MÜHÜRLENDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, down sendromlu çocuğu top havuzuna almadığı belirlenen işletmenin mühürlendiğini duyurmuştu.

İlçemiz genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği… pic.twitter.com/ZznvWe2evE — Erdal Beşikcioğlu (@erdalbeskcioglu) April 11, 2025

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlamıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri aktarılmıştı.

PROTESTO EDİLMİŞLERDİ

Down sendromlu bir çocuğun Gimsa Park Eryaman AVM'de yer alan bir oyun alanına alınmamasının ardından, olayın gerçekleştiği alışveriş merkezi önünde eylem düzenlenmişti.

Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından olayın gerçekleştiği Gimsa Park Alışveriş Merkezi önünde gerçekleşen eyleme çok sayıda aile ve down sendromlu çocuk katılmıştı.

OYUN SALONUNUN MÜDÜRÜ VE 4 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

AVM'nin çalışanları tarafından 1 Nisan Salı günü de otizmli bir çocuğu, oyun salonuna almadığı, bu durum üzerine otozimli çocuğun annesi G.K.K. tarafından olayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirildiği, akabinde de karakola şikayette bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla oyun salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

(İHA)