Ankara’da bir otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda meydana geldi. Fatih Yücelik idaresindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırıma çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI KİŞİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Fatih Yücelik’in hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından hayatını kaybeden Fatih Yücelik’in telefonun uzun süre çaldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yücelik’in cenazesi otopsi işlemi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

