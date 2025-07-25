Ankara'da camiye yangın tüpüyle zarar veren zanlılar gözaltına alındı

Olay, Akyurt'un Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikindi namazı öncesi, cemaatin bulunmadığı bir saatte camiye iki kişi geldi. Şahıslardan biri, cami duvarında asılı olan yangın tüpünü önce yere ardından arkadaşına doğru sıktı. Olayda cami içerisindeki halılar ve eşyalar yangın tüpünden çıkan kimyasal toz nedeniyle zarar gördü. Olayın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde kimlikleri belirlenen şüpheliler Y.D. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinde pişman olduklarını ifade ettiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır