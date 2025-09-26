Ankara'da çok sayıda suça karışan 5 şüpheli şahıs tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan tahkikat neticesi 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Etimesgut ilçesinde yürütülen çalışmada 5 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara silah temin ettiği tespit edilen Ş.Ş, S.O ve A.A isimli şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Aynı zamanda devam eden çalışmalar sonrası şahısların Etimesgut bölgesinde nitelikli yağma, uyuşturucu, silahla tehdit ve Mersin ilinde faili meçhul ateşli silah ile yaralama olayına karıştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında ise C.T isimli şahıs gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır