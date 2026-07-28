Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini katletti

Olay, önceki gün Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma sırasında ismi henüz öğrenilemeyen damat, yanında bulundurduğu tabanca ile kayınpederi Yakup K. ve Emine K.’ya ateş etti. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yakup K. ve Emine K. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay esnasında yaşanan arbedede kendisi de hafif yaralanan damat ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün Sincan Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır