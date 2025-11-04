Ankara'da dikkat çeken görüntü! "Kılıçdaroğlu ofisi boşaltıyor"

Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da çalışma ofisi açmıştı. Uzun süre gündem olan ofis ilk olarak villanın satışa çıkarılmasıyla gündem olmuştu. 43 milyona satışa çıkarılan villa gündem olmasının ardından satıştan kaldırılmıştı.

"KILIÇDAROĞLU OFİSİ BOŞALTIYOR"

Gazeteci Murat Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisini boşalttığını aktardı. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nakliye aracına taşınmayı bekleyen koltuk...

Bu görüntüler çok şey ifade ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor. Mutlak butlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki."