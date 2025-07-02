Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi olan villa satılığa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı sonrasında bir süre çalışmalarını yürüttüğü ofisin mülk sahibi, gayrimenkulü satılığa çıkardı.
Mülk sahibinin satılığa çıkartarak ilan sitesine koyduğu gayrimenkul için 43 milyon TL fiyat yazıldı.
Ofisin satış kararı, kamuoyunda dikkati çekerken, sebebi netlik kazanmadı.
Emlak sitesinde gayrimenkul için "Mustafa Kemal mahallesinde 4+2 lüks yapılı satılık villa" ifadesi yer aldı. Lüks villa için 43 milyon lira isteniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun satılığa çıkartılan çalışma ofisinin olduğu lüks villa haberini, gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı.
Saymaz, paylaşımını "Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisi, dairenin sahibi tarafından satışa çıkarıldı. İhtiyaçtan ötürü satıldığı ifade ediliyor" sözleriyle yaptı.
Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisi, dairenin sahibi tarafından satışa çıkarıldı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 2, 2025
İhtiyaçtan ötürü satıldığı ifade ediliyor. https://t.co/4sLFa9gjUH
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