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Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi olan villa satılığa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi sonrası çalışma ofisi olarak kullandığı 4+2 villa satılığa çıkarıldı. İlan sitesine koyulan çalışma ofisinin fiyatının 43 milyon TL olduğu görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi olan villa satılığa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı
Mustafa Fidan

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı sonrasında bir süre çalışmalarını yürüttüğü ofisin mülk sahibi, gayrimenkulü satılığa çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu nun çalışma ofisi olan villa satılığa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı 1

MÜLK SAHİBİ, GAYRİMENKULÜ SATILIĞA ÇIKARDI

Mülk sahibinin satılığa çıkartarak ilan sitesine koyduğu gayrimenkul için 43 milyon TL fiyat yazıldı.

Ofisin satış kararı, kamuoyunda dikkati çekerken, sebebi netlik kazanmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu nun çalışma ofisi olan villa satılığa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı 2

VİLLA İÇİN 43 MİLYON LİRA İSTENİYOR

Emlak sitesinde gayrimenkul için "Mustafa Kemal mahallesinde 4+2 lüks yapılı satılık villa" ifadesi yer aldı. Lüks villa için 43 milyon lira isteniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu nun çalışma ofisi olan villa satılığa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı 3

GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun satılığa çıkartılan çalışma ofisinin olduğu lüks villa haberini, gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz, paylaşımını "Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisi, dairenin sahibi tarafından satışa çıkarıldı. İhtiyaçtan ötürü satıldığı ifade ediliyor" sözleriyle yaptı.

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP ofis satılık ev
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